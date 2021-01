Keine Beute Versuchter Einbruch in Bogen – Unbekannter scheitert an der Haustüre

Foto: Andrey Popov/123rf.com

In der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis Dienstag, 12. Januar 2021, versuchte ein unbekannter Täter in ein zeitweise unbewohntes Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Bogen einzusteigen.