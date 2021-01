Hinweise erbeten Unbekannte entwenden landwirtschaftliche Anbaugeräte in Haibach

Foto: 123rf.com

In der Zeit vom 28. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 verschwanden von einem Anwesen am Dorfplatz in Haibach eine Frontladerschaufel und eine Palettengabel im Wert von circa 1.500 Euro.