Unfall in Straubing Beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen

Foto: Filipcic

Am Sonntag, 10. Januar, gegen 16 Uhr, wollte eine 23-Jährige in Straubing mit ihrem VW Polo aus der Ittlinger Straße in die Öblinger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Audi einer 64-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.