In Bogen Überwachungsvideo überführt Rucksackdieb

Foto: Morad Hegui/123rf.com

Nach dem Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Bogen vergaß am Samstagnachmittag, 9. Januar, eine Kundin ihren Rucksack im Einkaufswagen. Als sie dies bemerkte und nachschaute, war der Rucksack weg.