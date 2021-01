Niemand verletzt Kleintransporter übersieht vorfahrtsberechtigten Pkw

Am Mittwoch, 6. Januar, gegen 11.10 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit einem Kleintransporter von der Schildhauer Straße in Straubing kommend in die Äußere Passauer Straße ein. Hierbei übersah dieser einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Subaru Forester eines 37-Jährigen.