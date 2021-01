Verstoß gegen Ausgangssperre Vater und Sohn werden bei nächtlichem Ausflug zum Schnellrestaurant erwischt

Am Mittwoch, 6. Januar, gegen 22 Uhr, wurden in der Tassilostraße in Bogen die Insassen eines Pkws kontrolliert. Ein 22-jähriger Bogener wollte gerade mit seinem 62-jährigen Vater zu einem Schnellrestaurant in Autobahnnähe fahren.