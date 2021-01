Bußgeld Zwei Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre

Am Montag, 4. Januar, gegen 22.10 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Bogen der Fahrer eines Audi kontrolliert. Der 41-Jährige war ohne triftigen Grund unterwegs und verstieß somit gegen die geltende Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.