Niemand verletzt Brennholzstapel auf Balkon gerät in Brand

Am Sonntag, 3. Januar 2021, gegen 22.45 Uhr, bemerkte eine 24-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Äußeren Frühlingsstraße in Straubing ein Feuer auf ihrem Balkon.