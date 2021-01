Einsatz in Perkam Funkenflug setzt Holzstapel in einem Schuppen in Brand

Foto: 123rf.com Im Gemeindebereich Perkam geriet am Neujahrstag, Freitag, 1. Januar 2021, gegen Mittag ein in einem Schuppen eingelagerter Holzstoß in Brand. Perkam. Innerhalb des Schuppens wurde vorab Altpapier verbrannt. Durch entzündete sich das im Schuppen eingelagerte Holz und der dadurch entstehende Brand drohte, sich auf das Gebäude auszubreiten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude jedoch verhindert werden. Der entstandene Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro hält sich daher in Grenzen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Perkam, Dürnhart, Geiselhöring, Rain und Wiesendorf waren mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort.