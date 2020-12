Zeugen gesucht Gefährliches Überholmanöver zwingt 59-Jährigen in den Straßengraben

Am Dienstag, 29. Dezember, gegen 17 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die B8 in Fahrtrichtung Plattling. Etwa auf Höhe Aiterhofen kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Straubing entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte.