In Straubing Jugendlicher fällt aus vier Metern Höhe von einem Baugerüst

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 25. Dezember, gegen 19.49 Uhr, kletterte ein 17-jähriger Jugendlicher in Straubing auf ein Baugerüst. Aus einer Höhe von circa vier Metern fiel der Jugendliche vom Gerüst und verletzte sich dadurch am Fuß.