Zeugen gesucht Unbekannter zerkratzt abgestelltes Fahrzeug

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Zeit von 24. Dezember, 18 Uhr, bis 25. Dezember, 10.30 Uhr wurde in der Professor-Dr.-Solleder-Straße in Straubing ein brauner Mazda durch einen unbekannten Täter an der Motorhaube sowie an der Fahrerseite zerkratzt.