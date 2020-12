Pandemie Due Straubinger Polizei kontrolliert die geltenden Corona-Beschränkungen

Bei Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Beschränkungen in Straubing wurden am 16. und 17. Dezember Verstöße gegen die Ausgangssperre, als auch gegen die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt.

Straubing. In drei Fällen wurde gegen die nächtliche Ausgangssperre in der Stadt Straubing verstoßen. In weiteren drei Fällen wurden keine Mund-Nasen-Bedeckung am Theresienplatz bzw. Ludwigsplatz getragen. Alle festgestellten Verstöße wurden zur Anzeige gebracht und unterbunden.