Verfahren eingeleitet Erheblich alkoholisierter Fahrer baut Unfall an der Ampel und haut einfach ab

Foto: 123rf.com

Gegen 16.35 Uhr kam es am Samstag, 12. Dezember, am Stadtgraben in Straubing auf Höhe des Viktualienmarktes zu einem Verkehrsunfall.