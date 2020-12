Führerschein beschlagnahmt Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und von der Unfallstelle entfernt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 11. Dezember, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Fichtenstraße in Mallersdorf-Pfaffenberg. Beim Abbiegen in die Eichenstraße fuhr er gegen ein Straßenschild und beschädigte dieses. Der Fahrer blieb zwar kurz stehen, setzte dann jedoch seine Fahrt fort.