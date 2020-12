Die Polizei ermittelt Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Netz

Foto: Ursula Hildebrand

Bereits vergangene Woche ist den Ermittlern ein weiterer Schlag gegen eine kriminelle Vereinigung so genannter Callcenter-Betrüger in der Türkei gelungen. Geschädigte gibt es auch in Niederbayern.