5.000 Euro Schaden Unfall zwischen Auto und Sprinter – eine Person leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Landshuter Straße in Straubing stadtauswärts. An der Einmündung Felix-Hölzl-Straße wollte der 46-Jährige links abbiegen und übersah hierbei den Sprinter eines 25-Jährigen, der die Landshuter Straße stadteinwärts befuhr.