Leicht verletzt Autofahrerin übersieht beim Einparken eine Fußgängerin

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 18.15 Uhr, parkte eine 42-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Schildhauerstraße in Straubing in eine Parklücke ein und übersah hierbei eine Fußgängerin.