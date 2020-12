Räuberischer Diebstahl Ladendieb versucht zu flüchten – Elektronikartikel im Wert von 400 Euro mitgenommen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. Dezember, gegen 19.30 Uhr, versuchte ein 42-jähriger Mann zu flüchten, nachdem dieser in einem Supermarkt in der Ittlinger Straße in Straubing Elektronikartikel im Wert von circa 400 Euro entwendete.