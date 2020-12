Geschwindigkeitsmessung Verkehrspolizei erteilt mehrere Anzeigen

Foto: 123rf.com

Beamte des OED Straubing führten am Donnerstag, 3. Dezember, in der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, eine Lasermessung in Klinglbach in Sankt Englmar durch.