Hinweise erbeten Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades

Foto: PI Straubing

Am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 47-Jähriger in der Eichendorffstraße in Straubing einer Kontrolle unterzogen. Der Mann führte ein Fahrrad der Marke Ideal mit.