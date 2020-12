Zeugen gesucht Unfallflucht am Kreisverkehr – Auto fährt mit lautem Auspuff einfach davon

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. Dezember, gegen 20.15 Uhr, konnten andere Verkehrsteilnehmer einen Pkw beobachten, wie dieser von Feldkirchen her kommend auf die Mittelinsel im Kreisverkehr in Ehethal auffuhr. Anschließend setzte der Fahrer zurück und fuhr mit seinem Pkw in Richtung Straubing davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.