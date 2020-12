Straubing 19-Jährige will wenden und bleibt mit ihrem Auto an Straßenpoller hängen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Eine 19-jährige Straubingerin wollte am Samstagnachmittag, 5. Dezember, mit ihrem Pkw am Ludwigsplatz in Straubing umdrehen und folgte dazu einem Stadtbus. Dieser überquerte die versenkbaren Straßenpoller, um zu den Haltestellen zu gelangen. Die Fahrzeugführerin übersah hierbei, dass sich die Poller bereits wieder erhoben und fuhr dagegen. Anschließend wurde das Fahrzeug ausgehoben und hing kurzzeitig fest.