Zeugen gesucht Missglücktes Wendemanöver verursacht einen Auffahrunfall in Straubing

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 4. Dezember, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer mit seiner schwarzen Mercedes A-Klasse die Chamer Straße in Straubing stadtauswärts. Auf Höhe der Kleingartenanlage Am Wundermühlweg wendete der Fahrer verbotswidrig.