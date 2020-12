Warnhinweis Missbräuchlicher Gebrauch des Zahlungsmittels „PayPal Freunde und Familie“

Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken, auch im Internet. In diesem Zusammenhang wird vor Betrugsmaschen im Internet gewarnt.

Straubing. In vergangener Zeit ist es immer wieder zu Betrugsdelikten in Zusammenhang mit dem Zahlungsdienst „PayPal für Freunde“ gekommen. Auf verschiedenen Internetplattformen bieten vermeintliche Verkäufer Produkte zum Verkauf an und bitten die Kaufinteressenten, den Kauf über „PayPal Freunde und Familie“ abzuwickeln. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten.

Bei PayPal kann man neben den üblichen Zahlungen per Lastschrift oder Kreditkarte ebenfalls die Bezahlmöglichkeit „PayPal Freunde und Familie“ für den Zahlungsverkehr auswählen. Bei dieser Option werden bei Überweisungen keine Gebühren fällig. Jedoch ist zu beachten, dass bei dieser Transaktion kein Käuferschutz vorhanden ist, sodass das Geld nach einer Überweisung unwiderruflich weg ist. Daher wird dringend davon abgeraten, dieses Zahlungsverfahren bei Transaktionen mit unbekannten Personen zu benutzen.

Die Polizei Straubing rät: „Lassen Sie sich nicht von angeblichen Schnäppchen locken. Nutzen Sie bei Transaktionen zu Ihnen unbekannten Personen keinesfalls die PayPal-Funktion ,Geld an Freunde und Familie senden‘. Die ist, wie der Name schon sagt, nur für Vertraute vorgesehen.