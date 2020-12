20.000 Euro Schaden Unfall in Steinach mit zwei verletzten Personen – fünfjähriges Kind bleibt unverletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 3. Dezember, gegen 10.25 Uhr, befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die Helmbergstraße in Steinach und wollte an der Kreuzung zur Kreisstraße SR8 diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 75-Jährigen, der mit seinem Seat die Kreisstraße SR8 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.