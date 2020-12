Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen in Stallwang und Neukirchen führen zu mehreren Beanstandungen

Verkehrspolizisten führten in Stallwang und Neukirchen Geschwindigkeitsmessungen durch. Es kam zu mehreren Beanstandungen und Anzeigen.

Stallwang/Neukirchen. Beamte des OED Straubing führten am Mittwoch, 2. Dezember, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 15.30 Uhr, auf der Bundesstraße B20 bei Stallwang eine Lasermessung durch. Dabei wurden insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und angehalten. Allesamt wurden zur Anzeige gebracht. Bei erlaubten 100 km/h wurde der Schnellste mit 145 km/h gemessen.

Beamte des OED Straubig führten bereits am Montag, 30. November, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.30 Uhr, an gleicher Stelle eine Messung durch. Hier wurden sieben Verkehrsteilnehmer gemessen und angehalten. Auch diese lagen allesamt im Anzeigenbereich. Hier wurde der Schnellste mit 140 km/h gemessen.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Donnerstag, 3. Dezember, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.20 Uhr, in der Bogener Straße in Neukirchen eine Messung durch. Dabei kam es zu insgesamt zwölf Beanstandungen, darunter elf Verwarnungen und eine Anzeige. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Schnellste mit 83 km/h gemessen.