Keine Verletzten Zwei Unfälle an einem Tag in Straubing

Zwei Unfälle an einem Tag passierten in Straubing am Mittwoch, 2. Dezember.

Straubing. Am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 7.40 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer in Straubing mit seinem VW aus der Straße Am Anger in die Innere Passauer Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Autofahrer, der mit einem Skoda die Innere Passauer Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.500 Euro entstand.

Am selben Tag kam es gegen 10.10 Uhr an selber Örtlichkeit zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Nissan aus der Straße Am Anger in die Innere Passauer Straße ein und übersah hierbei einen 60-jährigen Autofahrer, der mit seinem Mercedes stadteinwärts fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.