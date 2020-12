Zusammenstoß Autofahrer übersieht Geisterradler – Radler leicht verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 13.50 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda von der Hans-Adlhoch-Straße in Straubing kommend in die Gabelsbergerstraße ein. Hierbei übersah dieser einen 25-jährigen Radfahrer, der als Geisterradler den Radweg an der Gabelsbergerstraße Richtung stadteinwärts befuhr.