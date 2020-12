Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Dienstag, 1. Dezember, in der Zeit von 7.25 Uhr bis 12.15 Uhr, auf der Bundesstraße B20 bei Ascha eine Messung durch.

Ascha/Mitterfels. Dabei kam es zu insgesamt 94 Beanstandungen, darunter 65 Verwarnungen und 29 Anzeigen. Bei erlaubten 100 km/h wurde der Schnellste mit 125 km/h gemessen.

Eine weitere Messung fand dann in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.45 Uhr in der Straubinger Straße in Mitterfels statt. Dabei kam es zu vier Beanstandungen, darunter drei Verwarnungen und eine Anzeige. Hier wurde der Schnellste mit 92 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.