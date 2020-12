Ausgenüchtert Aggressiver Betrunkener schlägt zu und beleidigt Polizeibeamte

Foto: 123rf.com

Am Montag, 30. November, gegen 21.05 Uhr, wurde bei Polizei und Rettungsdienst mitgeteilt, dass in der Mittleren Bachstraße in Straubing auf der Fahrbahn ein betrunkener Mann liegt. Bei Eintreffen der Polizei war bereits eine Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort, die den 50-Jährigen begutachtete und bestätigte, dass keine ärztliche Behandlung notwendig ist.