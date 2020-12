Ungebetener Gast Betrunkener 52-jähriger Straubinger hatte sich in einen Schweinestall verirrt

Am Sonntag, 29. November, gegen 17.30 Uhr, bemerkte ein Landwirt in Straubing eine männliche Person, die sich unberechtigt ein seinem Schweinestall aufhielt und diesen nicht verlassen wollte.

Straubing. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass es sich bei dem ungebetenen Gast um einen 52-jährigen Straubinger handelte, der erheblich alkoholisiert war. Auch den Polizisten gelang es nicht, den zunehmend aggressiver werdenden Mann dazu zu bewegen, den Stall freiwillig zu verlassen. Schließlich musste er gefesselt, und so aus der Stallung verbracht werden. Da der 52-jährige in diesem Zusammenhang angab, weiterhin dem Alkohol zusprechen zu wollen, wurde er in Gewahrsam genommen und bei der Polizeiinspektion Straubing ausgenüchtert. Der Landwirt machte kein Interesse an einer Strafverfolgung geltend.