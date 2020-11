Stark alkoholisiert Randalierer greift Polizeibeamte an

Ein 32-jähriger Straubinger musste die Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. November, im Polizeigewahrsam verbringen.

Straubing. Zuvor hatte er in stark alkoholisiertem Zustand Passanten am Steiner-Thor-Platz belästigt. Da er sich weigerte, einem ausgesprochenen Platzverweis Folge zu leisteten, wurde er zur Polizeiinspektion Straubing verbracht. Dort versuchte er noch auf einen Polizeibeamten einzuschlagen, was dieser geistesgegenwärtig verhindern konnte. Neben den Kosten für die Übernachtung erwartet den Mann nun eine Strafanzeige.