Über 50.000 Euro Schaden Crash in Salching – zwei Verletzte

Am Dienstag, 24. November, gegen 16ö.55 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer in Salching von der Industriestraße kommend nach rechts auf die Staatsstraße 2141 ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Autofahrer, der die Staatsstraße 2141 in Richtung Straubing befuhr.