Leiblfing Betrunkener Autofahrer drückt mit seinem Pkw eine Fußgängerin gegen eine Gartenmauer

Am Samstag, 21. November, gegen 22.10 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidium Niederbayern ein Verkehrsunfall im Bereich Eschlbacher Straße in Leiblfing mitgeteilt.

Leiblfing. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass sich wohl ein 30-Jähriger mit einer 23-jährigen Bekannten in dessen Auto unterhielt. Im weiteren Verlauf ging die 23-Jährige zu Fuß in die Eschlbacher Straße. Der 30-Jährige bewegte seinen Pkw in die selbe Richtung, kam hierbei nach links von der Straße ab und landete im Graben. Dem nicht genug, versuchte er dann rückwärts zu fahren, sodass die Fußgängerin mit dem Pkw gegen eine Gartenmauer gedrückt wurde. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nachdem die Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch bemerkten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine erhebliche Alkoholisierung, weswegen sein Führerschein noch vor Ort sichergestellt wurde und er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallsachverhalts ein Gutachter hinzugezogen. Abschließend sei noch erwähnt, dass ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallsachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09421/ 8680 in Verbindung zu setzen.