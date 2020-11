Unfall in Straubing Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines Pkws und verletzt sich bei dem Verkehrsunfall leicht

Am Samstag, 21. November, gegen 12 Uhr, wollte eine 72-jährige Autofahrerin in Straubing vom Wertstoffhof in den Alfred-Dick-Ring einbiegen. Hierbei übersah sie einen dort in westliche Fahrtrichtung fahrenden 36-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß.