Illegal entsorgt Unbekannter stellt Altölkanister am Straßenrand ab – Hinweise auf Taxi?

Am Mittwoch, 18. November, gegen 18 Uhr, stellte ein Unbekannter einen Kanister mit circa 30 Liter Altöl bei Hubing in Rattenberg einfach am Straßenrand ab und verschwand.