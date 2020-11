Schwarzach Unbekannter legt Fleischköder mit Nagel aus – Welpe zum Glück unverletzt

Am Donnerstag, 19. November, gegen 12.30 Uhr, beobachtete eine Hundebesitzerin in Schwarzach ihren drei Monate alten Welpen in ihrem eingezäunten Vorgarten, wie dieser auf einem Stück Schweineschwarte herumkaute. Die Frau stellte dann fest, dass die Schwarte mit einem Nagel präpariert war.