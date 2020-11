Eigentümer gesucht Straubinger Polizei stellt Diebesgut sicher

Foto: PI Straubing

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde bei einer Durchsuchungsaktion am Mittwoch, 11. November, in einem Mehrfamilienhaus in der Straubinger Innenstadt diverses Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.