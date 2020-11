Verstoß gegen Beschränkungen Polizei löst in Parkstetten Frühschoppen auf

Das Missachten der aktuellen Kontaktbeschränkungen kommt drei Männer aus Parkstetten jetzt teuer zu stehen.

Parkstetten. Am Sonntag gegen 11 Uhr trafen sich drei Männer in einer Hütte in Parkstetten zu einem „privaten Frühschoppen“. Da sie alle Angehörige unterschiedlicher Hausstände waren, wurde das Treffen aufgelöst. Jeder der Drei muss mit einem Bußgeld in Höhe von 150.- Euro rechnen.