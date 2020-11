Wilde Verfolgungsjagd 37-Jähriger wollte einer Polizeikontrolle entkommen

Foto: 123rf.com

Am Samstag gegen 22.00 Uhr Skoda Fabia, in Straßkirchen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete sämtliche Anhaltesignale und entfernte sich mit erhöhter Geschwindigkeit. Die anschließende Verfolgung ging über Straßkirchen, Aiterhofen, das Stadtgebiet Straubing über die Bundesstraße 20 bis ins Stadtgebiet Landau an der Isar.