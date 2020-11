Hinweise erbeten Straubinger Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer eines Mountainbikes

Foto: PI Straubing

Am 15. Oktober, gegen 19 Uhr, wurde ein 34-Jähriger in der Mittleren Bachstraße in Straubing einer Personenkontrolle unterzogen. Der 34-Jährige führte ein orangenes Mountainbike der Marke McKenzie mit. Hierzu konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis beibringen und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrrades. Das Mountainbike wurde daraufhin sichergestellt.