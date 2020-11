12.000 Euro Schaden VW-Fahrerin kommt in der Kurve von der Fahrbahn ab – zwei Personen leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 9. November, gegen 21.45 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Elbinger Straße in Straubing entlang. In einer Linkskurve kam die VW-Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an einem angrenzenden Firmengrundstück gegen ein Einfahrtstor.