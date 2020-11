Polizei bittet um Hinweise 20-Jähriger wird grundlos angegriffen und bekommt Schlag mit der Faust ins Gesicht

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. November, gegen 22.30 Uhr, hielt sich ein 20-Jähriger auf der Holzbrücke über den Moosmühlbach in der Nähe des Eisstadions in Straubing auf. Dort wurde er nach seinen Angaben grundlos von einem männlichen Täter angegriffen und mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen.