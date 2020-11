Hinweise erbeten Zwei unbekannte Täter werden bei versuchtem Diebstahl aus einer Ladenkasse beobachtet

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. November, gegen 8.35 Uhr, konnten zwei unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, an die Kasse in einem Geschäft in der Ottogasse in Straubing zu gelangen.