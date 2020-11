Tankstellenüberfall in Schwarzach Kripo veröffentlicht Fotos der Täter

Am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht mit Lichtbildern nach den beiden Männern.

Schwarzach. Zwei maskierte Männer betraten den Verkaufsraum der Tankstelle in der Deggendorfer Straße und forderten von der Verkaufsangestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Nachdem sich die Angestellte in einen rückwärtigen Gebäudeteil zurückziehen und einschließen konnte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Tat wurde von der Videoanlage der Tankstelle aufgezeichnet. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Kriminalpolizei Straubing nun nach den Tatverdächtigen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, ca. 170 bis 175 cm, ca. 15 bis 18 Jahre alt, schlank, legere, insgesamt dunkle Bekleidung, dunkler Kapuzenpulli mit heller Aufschrift, bewaffnet mit einer schwarzen Pistole

2. Person: männlich, ca. 170 bis 175 cm groß, ca. 15 bis 18 Jahre alt, schlank, insgesamt dunkle Bekleidung, dunkle Trainingsjacke vermutlich der Marke "JAKO", silberfarbiger Stock

Beide Personen sprachen bayerischen Dialekt. Einer der Täter führte eine schwarze Schusswaffe, der andere einen silberfarbenen Schlagstock mit. Sollten die Personen angetroffen werden wird gebeten, nicht selbst an die Personen heranzutreten sondern sofort den polizeilichen Notruf unter 110 zu verständigen.

Sachdienliche Hinweise unter Tel. 09421/868-0 an die Kriminalpolizeiinspektion Straubing oder jede andere Dienststelle.