Zwei Täter auf der Flucht Bewaffneter Raubüberfall auf Schwarzacher Tankstelle

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Deggendorfer Straße in Schwarzach und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der Angestellten. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.