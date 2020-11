Verschiedene Verstöße Schwerpunktkontrolle „Tuner“ in Straubing

Foto: PI Straubing

Am Freitag, 30. Oktober, zwischen 18 und 2 Uhr, wurde durch die Polizei Straubing in Zusammenarbeit mit der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Niederbayern eine Schwerpunktkontrolle „Tuner“ in Straubing durchgeführt.