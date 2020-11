Einbruch in Vereinsheim Einbrecher prügeln Zeugen ins Krankenhaus

Am Montag, 02.11.2020, gegen 05.15 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Vereinsheim in Peterswöhrd mitgeteilt. Ein 23-jähriger Zeuge überraschte die Täter, der Zeuge wurde dabei von den Einbrechern verletzt.