Zeugen gesucht Zwei Unbekannte werden bei Einbruch in Wertstoffhof gestört und flüchten in Waldstück

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 1. November, gegen 16 Uhr, wurden zwei schwarzgekleidete, männliche Personen auf dem Wertstoffhof in Haidhof-Au in Stallwang angetroffen. Diese hatten gerade einen Baucontainer aufgebrochen und wurden dabei gestört.